TIAKOLA  REIMS ARENA Reims

TIAKOLA

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 52 – 52 – 62 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Tout public

Tiakola est un artiste que l’on ne présente plus !

Faisant partie des artistes les plus écoutés sur Spotify avec près de 7 millions d’auditeurs mensuel, son album Mélo , sorti en 2022 et qui est certifié triple disque de platine, est le projet qui a été le plus écouté sur la plateforme en 2023.

Mélomane de sa génération, faiseur de tubes, qui multiplie les featurings et qui enchaîne les certifications, Tiakola a signé son retour en 2023 avec le projet La Mélo est GangX en collaboration avec Gazo. Un projet commun qui est déjà certifié disque de platine.

Entre 3 certifications remportées sur 8 nominations lors de la première cérémonie des Flammes, Tiakola continue son ascension en 2024 et a dévoilé un EP surprise intitulé X sorti en mars, un projet remettant la musique au centre et ce côté rap qui ne l’a jamais quitté.

Le 20 septembre 2024, Tiakola a sorti sa première mixtape intitulé BDLM Vol. 1 , un projet fédérateur de 17 titres avec 22 artistes invités.

La mixtape a connu un démarrage fulgurant avec plus de 4 millions de streams sur Spotify en moins de 24h ainsi que le 3ème meilleur démarrage de l’année sur la plateforme.

Fin 2024, Tiakola décide de ne pas s’arrêter là et il entamera le M3LO WORLD TOUR , une tournée mondiale avec plusieurs concerts qui passeront par l’Afrique, dans quelques villes en Europe, dans toute la France et en Amérique ! .

