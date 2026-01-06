Tibhirine, une lumière dans la nuit, La Grande Motte, église, La Grande-Motte
Tibhirine, une lumière dans la nuit, La Grande Motte, église, La Grande-Motte samedi 27 juin 2026.
Tibhirine, une lumière dans la nuit 27 et 28 juin La Grande Motte, église Hérault
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
- Samedi 27 juin 20H30
- Accueil musical chant des moines de Tamié
- concert méditatif, flûte, violon et orgue
- Lecture du testament de Christian De Chergé
- Message d’espérance : fidélité, paix, fraternité
- Salve Regina
- Dimanche 28 juin 10H00
- Messe solenelle présidée par Monseigneur Turini
- Dimanche 14H00:
- Film « des hommes et des Dieux »
La Grande Motte, église Place du 1er Octobre 1974, 34280 La Grande Motte La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « elisabeth.bouvarel@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « pierre.chassagnol@club-internet.fr »}]
Soirée musicale et culturelle, consacrée aux moines de Tibhirine, dont le testament du prieur Christian de Chergé est conservé sous l’autel, et à l’occasion des 30 ans du don des frères de Tibhrine. La Grande Motte nuit des églises
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