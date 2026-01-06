Tibhirine, une lumière dans la nuit, La Grande Motte, église, La Grande-Motte

Tibhirine, une lumière dans la nuit 27 et 28 juin La Grande Motte, église Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Samedi 27 juin 20H30

Accueil musical chant des moines de Tamié

concert méditatif, flûte, violon et orgue

Lecture du testament de Christian De Chergé

Message d’espérance : fidélité, paix, fraternité

Salve Regina

Dimanche 28 juin 10H00

Messe solenelle présidée par Monseigneur Turini

Dimanche 14H00:

Film « des hommes et des Dieux »

La Grande Motte, église Place du 1er Octobre 1974, 34280 La Grande Motte La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « elisabeth.bouvarel@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « pierre.chassagnol@club-internet.fr »}]

Soirée musicale et culturelle, consacrée aux moines de Tibhirine, dont le testament du prieur Christian de Chergé est conservé sous l’autel, et à l’occasion des 30 ans du don des frères de Tibhrine. La Grande Motte nuit des églises