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Tibhirine, une lumière dans la nuit, La Grande Motte, église, La Grande-Motte

Tibhirine, une lumière dans la nuit, La Grande Motte, église, La Grande-Motte

Tibhirine, une lumière dans la nuit, La Grande Motte, église, La Grande-Motte samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Grande Motte, église

Adresse : Place du 1er Octobre 1974, 34280 La Grande Motte

Ville : 34280 La Grande-Motte

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Tibhirine, une lumière dans la nuit 27 et 28 juin La Grande Motte, église Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

  • Samedi 27 juin 20H30
  • Accueil musical chant des moines de Tamié
  • concert méditatif, flûte, violon et orgue
  • Lecture du testament de Christian De Chergé
  • Message d’espérance : fidélité, paix, fraternité
  • Salve Regina
  • Dimanche 28 juin 10H00
  • Messe solenelle présidée par Monseigneur Turini
  • Dimanche 14H00:
  • Film « des hommes et des Dieux »

La Grande Motte, église Place du 1er Octobre 1974, 34280 La Grande Motte La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « elisabeth.bouvarel@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « pierre.chassagnol@club-internet.fr »}]
Soirée musicale et culturelle, consacrée aux moines de Tibhirine, dont le testament du prieur Christian de Chergé est conservé sous l’autel, et à l’occasion des 30 ans du don des frères de Tibhrine. La Grande Motte nuit des églises

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