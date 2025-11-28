Tibo Buat dans Eldorado La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Tibo Buat dans Eldorado

Vendredi 28 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 29 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Dimanche 30 novembre 2025 de 17h à 18h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

10 ans sur 4 continents + des tas de rencontres + 23 attaques d’animaux sauvage + 3 maladies tropicales + des tas de galères = Eldorado, un seul en scène d’humour pétillant, multiculturel et intergénérationnel qui nous fait voyager !

Pour réussir il faut partir !

Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ? Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête !

62 000km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance !

Grâce à un storytelling bien ficelé et des personnages truculents, Tibo vous emmène dans cette aventure autour du monde… sans bouger de votre siège !

Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. Avec l’acteur qu’est tellement près qu’on peut le toucher !*

*Syntaxe approuvée dans les Ardennes.



Histoire vraie ! Nommé aux Cyranos 2023 catégorie Meilleur spectacle humour .Succès Avignon OFF23. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

10 years on 4 continents + lots of encounters + 23 wild animal attacks + 3 tropical diseases + lots of hardships = Eldorado, a sparkling, multicultural, intergenerational one-man show that takes us on a journey!

German :

10 Jahre auf 4 Kontinenten + viele Begegnungen + 23 Angriffe von wilden Tieren + 3 tropische Krankheiten + viele Probleme = Eldorado, ein sprühender, multikultureller und generationsübergreifender Humor, der uns auf eine Reise mitnimmt!

Italiano :

10 anni in 4 continenti + tanti incontri + 23 attacchi di animali selvatici + 3 malattie tropicali + tanti problemi = Eldorado, un one-man show di umorismo frizzante, multiculturale e intergenerazionale che ci porta in viaggio!

Espanol :

10 años en 4 continentes + muchos encuentros + 23 ataques de animales salvajes + 3 enfermedades tropicales + muchos problemas = ¡Eldorado, un espectáculo unipersonal de humor chispeante, multicultural e intergeneracional que nos lleva de viaje!

L’événement Tibo Buat dans Eldorado Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence