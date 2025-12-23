TIBO BUAT ELDORADO Sète

TIBO BUAT ELDORADO

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

10 ans sur 4 continents + des tas de rencontres + 23 attaques d’animaux sauvage + 3 maladies tropicales + des tas de galères = Eldorado, un seul en scène d’humour pétillant, multiculturel et intergénérationnel qui nous fait voyager !

10 ans sur 4 continents + des tas de rencontres + 23 attaques d’animaux sauvage + 3 maladies tropicales + des tas de galères = Eldorado, un seul en scène d’humour pétillant, multiculturel et intergénérationnel qui nous fait voyager !Pour réussir il faut partir !Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ?Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête !62 000km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance !Grâce à un storytelling bien ficelé et des personnages truculents, Tibo vous emmène dans cette aventure autour du monde… sans bouger de votre siège !Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. Avec l’acteur qu’est tellement près qu’on peut le toucher !**Syntaxe approuvée dans les Ardennes.Histoire vraie !Nommé aux Cyranos catégorie Meilleur spectacle humour Succès Festival Avignon OFF Tibo nous embarque avec auto-dérision et un humour jamais méchant dans un monde au final burlesque. On sort de là conquis, avec l’envie de prendre l’avion et de s’envoler vers des ailleurs inexplorés et que l’on souhaite féériques. La Provence .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10 years on 4 continents + lots of encounters + 23 wild animal attacks + 3 tropical diseases + lots of hardships = Eldorado, a sparkling, multicultural, intergenerational one-man show that takes us on a journey!

L’événement TIBO BUAT ELDORADO Sète a été mis à jour le 2025-12-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE