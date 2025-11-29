Tiboudam par la Compagnie Alcyone Le Mans

Tiboudam par la Compagnie Alcyone

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers

Théâtre d’objets et autres trouvailles. Dès 4 ans | C’est décidé, Mérélice range son doudou au grenier. Mais la magie s’invite et ensemble, ils créent Tiboudam… Une aventure pour grandir et explorer ses émotions. Le samedi 29 novembre à 14h30 et à 17h. 50 min. Lieu du spectacle Ecole élémentaire Gazonfier, 2 Rue François de Malherbe. Réservation à partir du 17 novembre Service du Développement et de l’Action Culturels 02 43 47 36 52. .

