Ticket Gagnant

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 23 – 23 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-06-06 2026-06-13

Quel prix sommes-nous prêts à payer pour devenir millionnaire ?

Anne, Alex, Béa et Matthieu, 2 couples d’amis, se retrouvent depuis 15 ans pour fêter Noël. Tous les ans, ils s‘offrent le même cadeau un ticket de loto. Mais cette année tout bascule, c‘est à leur tour d‘empocher le gros lot ! Que deviendront les beaux principes de chacun face à l’appât du gain ?

Une comédie de Virginie Caloon et Tristan Zerbib

Mise en scène par Pauline Joquel .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ticket Gagnant

L’événement Ticket Gagnant Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais