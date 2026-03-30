Ticket Gagnant Fronsac
Ticket Gagnant Fronsac samedi 11 avril 2026.
Ticket Gagnant
11 route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : 23 – 23 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-06-06 2026-06-13
Quel prix sommes-nous prêts à payer pour devenir millionnaire ?
Anne, Alex, Béa et Matthieu, 2 couples d’amis, se retrouvent depuis 15 ans pour fêter Noël. Tous les ans, ils s‘offrent le même cadeau un ticket de loto. Mais cette année tout bascule, c‘est à leur tour d‘empocher le gros lot ! Que deviendront les beaux principes de chacun face à l’appât du gain ?
Une comédie de Virginie Caloon et Tristan Zerbib
Mise en scène par Pauline Joquel .
11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com
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English : Ticket Gagnant
L’événement Ticket Gagnant Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais
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