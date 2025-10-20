Ticket Loisirs Vacances Automne 2025 Marmande

En ville Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Bientôt les vacances, la ville de Marmande, du 20 au 31 octobre 2025, propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

VTT, football, athlétisme, tir à l’arc, rando vélo, … sont au programme.

Pour plus de renseignements, contacter le service des sports au 05 53 93 35 22.

– Programme détaillé à télécharger ! .

