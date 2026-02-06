Ticket Loisirs Vacances d’Hiver

En ville Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09

Pour les vacances, la ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

Pour les vacances, la ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

– football, tir à l’arc, vélo, escalade, jeux de raquettes, mini jeux olympiques, …

– Ateliers pâte à sel, tissus et modelage, multi média… sont au programme.

Pour plus de renseignements, contacter le service des sports.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

En ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 30 30 educateursport@mairie-marmande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ticket Loisirs Vacances d’Hiver

With the vacations approaching, the town of Marmande is offering sports and cultural activities for young people aged 6 to 17.

L’événement Ticket Loisirs Vacances d’Hiver Marmande a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Val de Garonne