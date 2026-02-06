Ticket Loisirs Vacances d’Hiver Marmande
Ticket Loisirs Vacances d’Hiver Marmande lundi 9 février 2026.
Ticket Loisirs Vacances d’Hiver
En ville Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09
Pour les vacances, la ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.
– football, tir à l’arc, vélo, escalade, jeux de raquettes, mini jeux olympiques, …
– Ateliers pâte à sel, tissus et modelage, multi média… sont au programme.
Pour plus de renseignements, contacter le service des sports.
Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .
En ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 30 30 educateursport@mairie-marmande.fr
English : Ticket Loisirs Vacances d’Hiver
With the vacations approaching, the town of Marmande is offering sports and cultural activities for young people aged 6 to 17.
