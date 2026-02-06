Tickets Loisirs

Châteaulin Finistère

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-01

L’opération tickets loisirs, mise ne place par la Communauté des Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) en partenariat avec les éducateurs sportifs et les associations du territoire propose à chaque période de vacances scolaires un programme très varié de plus de 60 activités sportives, culturelles et de loisirs .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 87 76 76 30

