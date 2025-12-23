Tickles • Great Panic Roger au Supersonic SUPERSONIC Paris

TICKLES (22h00)

(Post punk hardcore – À Tant Rêver du Roi – Nantes, FR)

Après deux EPs d’affilée, TICKLES sort enfin son tout premier album. Toujours animé par l’énergie brute de ses racines noise punk, le quatuor va plus loin et livre un disque plus sombre, plus rageur, plus viscéral. Neuf morceaux à vif où s’expriment l’isolement, l’abandon et les cicatrices laissées par l’enfance : un premier manifeste sans concession, qui ne laissera personne indifférent.

Les 3 influences : Metz, DITZ, IDLES

GREAT PANIC ROGER (21h00)

(Indie rock noise – Dijon, FR)

Great Panic Roger, c’est au commencement le projet solo d’Arnaud, en manque de liberté artistique à la suite du confinement.

Il compose ses premières chansons début 2021, les façonne à son image en faisant cohabiter instruments électroniques et acoustiques. Des morceaux intenses et mélancoliques, directement liés à ses influences allant du rock noise, garage au post punk, post rock en passant par la cold wave et la techno.

En septembre 2021, sort un 1er EP 5 titres, “Hope Keeps us Moving Forward”, très personnel, qui le représente aussi bien dans la musique que dans les textes.

C’est durant les premiers concerts qu’il ressent le besoin de s’accompagner d’un batteur.

Il enregistre courant 2023 un 2e EP 5 titres au studio Apiary avec Amaury Sauvé (Birds in Row, It It Anita, Bison Bisou, Wizard, Annabel Lee …). Cette fois-ci les boîtes à rythmes ont laissé place à une batterie acoustique, enregistrée par Amaury lui-même.

Arnaud est ensuite rejoint par Florian à la batterie, qui apporte maintenant son univers personnel aux morceaux. Depuis son arrivée, la musique de Great Panic Roger se fait plus urgente, presque inflammatoire.

Les 3 influences : Idles, Chalk, It It Anita

La suite de la programmation arrive très vite !

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… IDLES, DITZ & Gurriers !

Le lundi 02 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-02T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-03T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-02T19:00:00+02:00_2026-02-02T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8VprsH1ve https://fb.me/e/8VprsH1ve



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

