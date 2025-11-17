TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie ARC Offranville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T08:45:00+01:00 – 2025-11-17T10:45:00+01:00
Découverte du fonctionnement d’une entreprise de conception de machines et lignes de conditionnement dans le secteur agroalimentaire
ARC 48 rue Ampère 76550 OFFRANVILLE Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie
Découvrir l’Iindustrie agroalimentaire INDUSTRIE LIGNE DE CONDITIONNEMENT