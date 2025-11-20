TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie LES ATELIERS DU GOUT Offranville
TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie LES ATELIERS DU GOUT Offranville jeudi 20 novembre 2025.
TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie Jeudi 20 novembre, 08h45 LES ATELIERS DU GOUT Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T08:45:00+01:00 – 2025-11-20T10:15:00+01:00
Fin : 2025-11-20T08:45:00+01:00 – 2025-11-20T10:15:00+01:00
Découverte du fonctionnement d’une entreprise qui conçoit des plats préparés
LES ATELIERS DU GOUT Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie
Découvrir le secteur de L’INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE