TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie NES Arques-la-Bataille

TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie Vendredi 21 novembre, 09h00 NES Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

Découverte du fonctionnement d’une entreprise qui propose de l’impression 3D

NES 6 rue Verdier Monetti 76880 Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie

Découvrir le secteur de L’impression 3D INDUSTRIE IMPRSSION 3D