TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025#/Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie NESTLE Eu mardi 18 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T12:30:00+01:00
Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T12:30:00+01:00
Découverte du fonctionnement d’une entreprise qui conçoit des produits alimentaires
NESTLE Zone industrielle 76200 Dieppe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie
Découvrir le secteur de L’INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE