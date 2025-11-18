TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025# WALOR BEYOND TECHNIC Offranville

TIDCA – AGGLO DIEPPE MARITIME – #SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025# Mardi 18 novembre, 08h45 WALOR BEYOND TECHNIC Seine-Maritime

Découverte du fonctionnement d’une entreprise qui conçoit des bornes interactives, des totems, qui produit du toner et qui a une activité de logistique et de service commercial

WALOR BEYOND TECHNIC 100 Boulevard des Frères Rousseau, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie

