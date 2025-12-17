Tiens bon le bar ! Connerré

Tiens bon le bar !

Salle la passerelle Connerré Sarthe

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Cette pièce haute en couleur, pleine d’humour et de situations inattendues, sera portée par une troupe dynamique de 12 comédiens. Une buvette sera proposée sur place. .

Salle la passerelle Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 75 13 associations@famillesdelasarthe.org

