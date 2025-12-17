Tiens bon le bar ! Connerré
Tiens bon le bar ! Connerré dimanche 18 janvier 2026.
Tiens bon le bar !
Salle la passerelle Connerré Sarthe
Tarif : – – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Cette pièce haute en couleur, pleine d’humour et de situations inattendues, sera portée par une troupe dynamique de 12 comédiens. Une buvette sera proposée sur place. .
Salle la passerelle Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 75 13 associations@famillesdelasarthe.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tiens bon le bar ! Connerré a été mis à jour le 2025-12-17 par Pays Perche Sarthois