Tiens, Tiens Le relais de la cascade Saint-Martin-Château

Tiens, Tiens Le relais de la cascade Saint-Martin-Château dimanche 19 octobre 2025.

Tiens, Tiens Dimanche 19 octobre, 16h00 Le relais de la cascade Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T16:00:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T16:00:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

Un jeu d’enfant. Une compétition sportive de haut niveau. De toutes petites gifles et de grandes cascades. Des dérapages contrôlés. Une logorrhée a mi chemin entre Roger Couder et je sais pas qui tellement on a jamais vu ça.

De la musique de niche pour amateur·ice·s de head banging. Des spectacteur·ice·s autorisé.e·s à revêtir le maillot de supporter·ice. De la pyrotechnie, un vérin hydraulique surdimensionné, un balisto violet « parce que je préfère les violets – ah bon tu préfères pas les jaunes… ? »

Le relais de la cascade Saint Martin Chateau Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Compagnie Les Arracheurs de Dents arts de rue sport

Anais David