Masterclass & ateliers créatifs au Tiers-Lieu de la CAF avec 15e en fête Tiers-Lieu de la CAF Paris 21 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, les Arts Académie, en partenariat avec le Paris New York Heritage Festival, BL Music, l’association Agora’rt et la CAF, vous ouvrent les portes du monde du spectacle vivant !

Vous rêvez de plonger dans les coulisses du live et d’acquérir une expérience unique aux côtés de professionnels du spectacle ? Ces Masterclass et ces ateliers peuvent aussi vous permettre de rencontrer des professionnels du milieu, de développer vos compétences et de booster votre parcours dans le monde du spectacle vivant.

Le samedi 21 juin 2025

de 13h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T16:00:00+02:00

2025-06-21T14:00:00+02:00_2025-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T21:00:00+02:00

Tiers-Lieu de la CAF 50, rue du Docteur Finlay 75015 Paris

Initiez-vous aux métiers du live avec des experts du spectacle vivant pour booster votre parcours professionnel.