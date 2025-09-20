Tiers-lieu Tiers-lieu Pélussin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Rendez-vous sur le site de l’ancienne école Saint-Charles pour découvrir la transformation de ce patrimoine architectural remarquable

Au programme :

– Rencontrez les architectes du projet et échangez avec eux sur la transformation de ce bâtiment emblématique de la commune.

– Explorez l’intérieur du site avant le lancement des travaux : une occasion rare de découvrir les lieux dans leur état actuel !

– Plongez dans l’ambiance grâce à des visuels immersifs des futures pièces réhabilitées.

– Admirez une œuvre éphémère spécialement installée pour l’événement.

– À 11h30, assistez au grand dévoilement du nom du futur tiers-lieu !

Tiers-lieu 19 rue du docteur Soubeyran 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Pélussin