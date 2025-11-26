TIFENN PINSON Lord’s Pub Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 12:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Expo de Tifenn Pinson au Lord’s !Artiste peintre ????????? / Trompe l’œil / Art contemporain« Ce que je peins le plus souvent, ce sont des vues de mer, de plage, des paysages marins ; c’est assez normal puisque je suis native des bords de mer. Beaucoup de mes fenêtres s’ouvrent sur ces décors magnifiques. Je peins également d’autres vues : jardins, intérieurs… selon mon inspiration ou aussi ce que l’on me commande. Je travaille de temps en temps d’après des photos que l’on m’apporte. Tout peut être personnalisé : le décor, la couleur de la fenêtre, la forme ; j’ai même une collection de hublots. Les supports peuvent varier : toiles, bien sûr, mais aussi murs, toiles encollées sur des murs, bois…En général, mes tableaux sont faits à la peinture à l’huile ; c’est un travail plus long, qui nécessite plusieurs couches pour obtenir le glacis et entre lesquelles il faut laisser sécher la matière. Un tableau peut se créer sur plusieurs semaines… Par contre, lorsque je suis plus pressée, j’emploie de l’acrylique mais je préfère l’huile pour le rendu. C’est pourquoi, je travaille sur plusieurs toiles à la fois, alternant les différentes interventions. C’est pour moi une passion qui s’appuie sur une grande technique. »https://www.instagram.com/tifenn_artiste/

Lord’s Pub Nantes 44100