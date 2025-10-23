Tiffany Muzellec & Oona Zahra Lise en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Tiffany Muzellec & Oona Zahra Lise en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris mercredi 22 octobre 2025.

Leurs timbres se complètent, s’entrelacent, se répondent. Ensemble, elles se lancent dans l’exploration des trésors parfois cachés du répertoire, où chaque texte raconte une histoire à la fois intime et universelle. Elles s’entourent de Simone Pace à la guitare, Nghia Duong à la contrebasse et Léo Achard à la batterie pour offrir un concert marqué par une profonde écoute et un esprit de partage.

Oona Zahra Lise : voix

Tiffany Muzellec : voix

Simone Pace : guitare

Nghia Duong : contrebasse

Léo Achard : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz vocal — Tiffany et Oona se croisent pour la première fois dans l’effervescence des jams marseillaises, où leur amitié se tissent entre deux morceaux. Très vite, elles sentent qu’elles partagent bien plus qu’un goût commun pour le jazz : une envie de chanter ensemble, de faire vibrer les mots et de faire dialoguer leurs voix comme deux instruments complices.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/