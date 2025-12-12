Tiffany Muzellec raconte Chris Connor, « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pourtant, d’autres vocalistes tout aussi remarquables n’ont pas bénéficié de la même notoriété. C’est le cas de Chris Connor, figure emblématique du cool jazz, dont la carrière pourtant longue et prestigieuse est aujourd’hui largement méconnue.

Parmi les musiciennes qu’elle a profondément inspirées se trouve Tiffany Muzellec, jeune chanteuse au timbre « »plein d’élégantes inflexions, ne s’appuyant sur aucun effet de manche » » (B. Guermonprez, Jazz News). Touchée par sa musicalité et la qualité de ses interprétations, Tiffany a choisi de s’immerger dans l’œuvre de Chris Connor pour imaginer un concert-hommage à la fois intime et personnel.

Elle sera accompagnée de Gautier Montegu, pianiste au jeu délicat et sensible, avec qui elle partage le goût d’une musique sincère, tournée vers l’émotion. Ensemble, ils vous inviteront à redécouvrir quelques-unes des plus belles interprétations de Chris Connor, dans l’espoir de lui rendre la place qu’elle mérite parmi les grandes dames du jazz.

Tiffany Muzellec : voix

Gautier Montegu : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le samedi 17 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T15:00:00+02:00_2026-01-17T16:00:00+02:00;2026-01-17T17:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/