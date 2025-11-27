Tiffany Muzellec & Shimon Gambourg / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

19h30

/ Tiffany Muzellec & Shimon Gambourg invitent Tommy Scott

Au programme : compositions, standards arrangés et explorations jazzistiques !

Tiffany Muzellec / voix

Tommy Scott / piano

Shimon Gambourg / basse, contrebasse

21h30

/ Shimon Gambourg Sextet & Tiffany Muzellec

Le contrebassiste Shimon Gambourg invite la chanteuse Tiffany Muzellec pour un concert de standards plus ou moins connus du répertoire jazz.

Shimon écrit des arrangements avec finesse pour le jeu virtuose de David Sauzay et Louis Chevé-Melzer aux saxophones, le toucher élégant de Tommy Scott au piano, le jeu électrique de Jesus Vega à la batterie, tous réunis pour sublimer la voix de Tiffany.

Le sextet offre un moment suspendu, entre ballades mélodieuses et blues incarné, qui perpétue avec justesse la tradition du jazz.

22h30

Jam session Jazz, animée par Shimon Gambourg & Friends !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Tiffany et Shimon explorent le jazz et la folk. Ils invitent le pianiste Tommy Scott, pour un set intimiste, où la rencontre musicale est au premier plan.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

