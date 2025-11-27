Tiffany Muzellec & Shimon Gambourg / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Tiffany Muzellec & Shimon Gambourg / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris jeudi 27 novembre 2025.
19h30
/ Tiffany Muzellec & Shimon Gambourg invitent Tommy Scott
Au programme : compositions, standards arrangés et explorations jazzistiques !
Tiffany Muzellec / voix
Tommy Scott / piano
Shimon Gambourg / basse, contrebasse
21h30
/ Shimon Gambourg Sextet & Tiffany Muzellec
Le contrebassiste Shimon Gambourg invite la chanteuse Tiffany Muzellec pour un concert de standards plus ou moins connus du répertoire jazz.
Shimon écrit des arrangements avec finesse pour le jeu virtuose de David Sauzay et Louis Chevé-Melzer aux saxophones, le toucher élégant de Tommy Scott au piano, le jeu électrique de Jesus Vega à la batterie, tous réunis pour sublimer la voix de Tiffany.
Le sextet offre un moment suspendu, entre ballades mélodieuses et blues incarné, qui perpétue avec justesse la tradition du jazz.
Tiffany Muzellec / voix
David Sauzay / saxophone ténor, clarinette basse
Louis Chevé-Melzer / saxophone baryton, flûte
Tommy Scott / piano
Shimon Gambourg / contrebasse
Jesus Vega / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Shimon Gambourg & Friends !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Tiffany et Shimon explorent le jazz et la folk. Ils invitent le pianiste Tommy Scott, pour un set intimiste, où la rencontre musicale est au premier plan.
Le jeudi 27 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/