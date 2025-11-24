Tiffany propose Gym sur chaise Rue du Collège Loudun
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Souplesse et renforcement musculaire
Tiffany est enseignante en activité physique adaptée
Merci de vous inscrire .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
L’événement Tiffany propose Gym sur chaise Loudun a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais