Tiffany & The Nightbirds en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 27 octobre 2025.

En grandissant, elle apprend à chanter en prenant pour modèles ses idoles telles que Doris Day, Billie Holiday, Nancy Wilson, et plus tard, des artistes plus contemporaines comme Samara Joy ou Laufey. En sillonnant les jams sessions marseillaises, elle rencontre Simone Pace, Nghia Duong et Léo Achard avec qui elle décide de lancer ce projet pour rendre hommage aux chansons qui l’ont toujours émue.

La contrebasse authentique de Nghia, la batterie poétique de Léo et le jeu virtuose de Simone accompagnent sa voix sincère et chaleureuse, nous transportant sans effort du blues le plus brut aux ballades les plus mélodieuses.

Tiffany Muzellec : voix

Simone Pace : guitare

Nghia Duong : contrebasse

Léo Achard : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards arrangés — Projet porté par la vocaliste Tiffany Muzellec, Tiffany & The Nightbirds réinventent des morceaux à la beauté intemporelle. Pendant son enfance, Tiffany est profondément marquée par la magie des grandes comédies musicales d’autrefois, notamment par la musique de Singin’ In The Rain.

Le lundi 27 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com