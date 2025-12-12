Tiffany & The Nightbirds Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Tiffany & The Nightbirds

Mercredi 4 février 2026 à partir de 20h. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert de Blues, Jazz, Jazz & Soul, Jazz Blues Standards from Broadway, Jazz-Soul-Blues, pop Rock

Projet porté par la vocaliste Tiffany Muzellec, Tiffany & The Nightbirds réinventent des morceaux à la beauté intemporelle. Pendant son enfance, Tiffany est profondément marquée par la magie des grandes comédies musicales d’autrefois, notamment par la musique de Singin’ In The Rain. En grandissant, elle apprend à chanter en prenant pour modèles ses idoles telles que Doris Day, Billie Holiday, Nancy Wilson, et plus tard, des artistes plus contemporaines comme Samara Joy ou Laufey. En sillonnant les jams sessions marseillaises, elle rencontre Simone Pace et Nghia Duong avec qui elle décide de lancer ce projet pour rendre hommage aux chansons qui l’ont toujours émue.

La contrebasse authentique de Nghia et le jeu virtuose de Simone accompagnent sa voix sincère et chaleureuse, nous transportant sans effort du blues le plus brut aux ballades les plus mélodieuses. .

