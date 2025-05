Tiger rose – Cabaret Vauban Brest, 22 mai 2025 20:30, Brest.

Finistère

Tiger rose Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 20:30:00

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices, un répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, vous embarque dès les premières mesures.

Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues Européen: qui a déjà vu « Loretta and the Bad Kings », ne peut pas avoir oublié le charisme et la sensibilité de la chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Fort de son expérience en tant qu’accompagnateur, à la basse et à la contrebasse, de nombreux performeurs américains. Mig prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo déjà acclamé par les critiques. Avec leur troisième album « Rock Me » ils confirment leur identité forte, entre Blues, Boogie, Country et Folk.

Une écriture soignée et sensible, qui une fois sur scène ne laisse aucun doute sur son dessin ultime: vous faire vibrer! .

L’événement Tiger rose Brest a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole