Tigerhead + Neon Graveyard b2b Roüge + Bours? + Crime Partners L’Oasis Le Mans

Tigerhead + Neon Graveyard b2b Roüge + Bours? + Crime Partners

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 14 – 14 – 21 EUR

Début : 2026-01-24 23:00:00

fin : 2026-01-25 06:00:00

2026-01-24

Soirée techno organisée avec Blue Dog et Residance. Tigerhead star du Berghain, Bours? underground parisien, Neon Graveyard hardgroove et schranz, Roüge EBM punk métallique, Crime Partners percussif. .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

