Tigerleech • The Tyromancers • Super Steak SUPERSONIC Paris

Depuis 2013, TIGERLEECH officie dans un style stoner sludge. Le groupe produit une musique brutale, puissante et dynamique, influencé par le metal et le hardcore. Après deux eps (2014, 2017) le groupe sort un premier album autoproduit « The Edge of the End » en mai 2019.

Le second album « Melancholy Bridge » sort en octobre 2021 chez MetO Music. Cet album est plus sombre, plus lent, mais reste percutant et intense….

Les critiques sont très positives pour ces deux albums.

Le groupe se produit en live et prouve sa puissance sur scène en 2022 (Off Hellfest, Napalm festival, première partie de Ecstatic Vision à Paris, et beaucoup de dates en France…)

TIGERLEECH a sorti son troisième album « Bicephalous » en avril 2025 chez Octopus Rising (Argonauta Records). Dans un registre plus sludge, cet album incisif est approuvé par de nombreux médias.

Les 3 influences : Mastodon, Bad Brains & Neurosis

THE TYROMANCERS (21h00)

(Rock prog psyché – Maisons-Laffitte, FR)

Rassemblé par une passion commune pour le bien-manger (la tyromancie, qui donne son nom au groupe, étant l’art de voir l’avenir dans la fermentation du fromage) et pour l’improvisation musicale, The Tyromancers s’est formé durant l’été 2018 avec pour objectif de composer de la musique de manière collective, nourris des influences diverses de ces musiciens.

Le premier album Colors Through The Void, sorti en novembre 2022, propose un trek musical mêlant surf-rock et black metal, funk et stoner, jazz et hard-rock.

Les 3 influences : Camel, Antonio Carlos Jobim & Russian Circles

SUPER STEAK (20h00)

(Power trio grunge – Paris, FR)

Formé à Paris en 2015, Super Steak puise son identité dans l’héritage brûlant du rock des 70’s (Led Zeppelin, Hendrix), la rage du grunge des 90’s (Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots) et l’intensité du metal des années 2000 (Tool, Deftones, Velvet Revolver). Leur musique est directe, efficace, sans compromis : des riffs massifs, une voix habitée, une énergie scénique qui ne triche pas.

Les textes explorent les paradoxes de l’homme moderne, ses doutes, sa place dans la société et sur cette planète. Derrière leur nom atypique, Super Steak pose une question essentielle : qu’est-ce que l’être humain, au fond, sinon un animal en quête de sens ? Avec un EP disponible sur toutes les plateformes, un clip (« Beast ») sur YouTube et une série de concerts qui confirment leur puissance en live, Super Steak s’affirme comme une formation à la croisée des époques et des genres, prête à marquer la scène rock actuelle.

Les 3 influences : Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots

Jeudi 18 Décembre 2025

Entrée gratuite

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

