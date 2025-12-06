Tignasse, un spectacle de la Cie la Bayerol Médiathèque Françoise Sagan Paris

La médiathèque Françoise Sagan accueille le Festival Migrant’scène et la Cimade pour une après-midi de spectacle, de débat, d’échanges qui fera place aux alternatives et à l’altérité.

Tignasse, entre monde réel et monde conté, met en scène, en plein cœur de la nuit près d’une frontière, deux bénévoles qui trouvent deux jeunes femmes cachées dans une tente. Elles ont quelque chose d’étrange… et même d’étranger. La première, Tignasse, a une immese touffe de cheveux et se protège avec une louche. L’autre, sa soeur La Plus Belle, a un groin de porc à la place du nez, sa tête ayant été arrachée par des trolls.

La représentations sera suivie d’un débat avec les artistes

Un stand de la Cimade vous accueillera à partir de 15h30 pour débattre, jouer et répondre à vos questions.

La Cimade est une association qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.

Dans le cadre du Festival Migrant’scène 2025

Le samedi 06 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place auprès des bibliothécaires

Public adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

