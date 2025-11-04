TIGRAN HAMASYAN – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

mardi 4 novembre 2025.

TIGRAN HAMASYAN Début : 2025-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le très apprécié et acclamé album-concept The Bird of a Thousand Voices, le maître pianiste et compositeur Tigran Hamasyan revient cet automne avec de tout nouveaux morceaux – premiers extraits de son prochain album, à paraître début 2026 chez Naïve / Believe. Soyez parmi les premiers à les découvrir en live !

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17