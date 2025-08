Tik Tok, Instagram, SnapChat : le quiz Bibliothèque Triangle Rennes

Tik Tok, Instagram, SnapChat : le quiz Bibliothèque Triangle Rennes

Mercredi 12 novembre, 16h00
Ille-et-Vilaine

sur réservation

Un quiz pour mieux comprendre ce que je vois sur les applis, pourquoi une vidéo fait le tour du monde et pourquoi on utilise autant les messages instantanés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93