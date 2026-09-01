Tilly American Festival Tilly-sur-Seulles
vendredi 18 septembre 2026 · Tilly-sur-Seulles
Informations pratiques
Tilly-sur-Seulles
Tilly American Festival
Site du stade Tilly-sur-Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Le mythe de l’ouest américain vous fascine ? Plongez dans la 4e édition de ce festival dédié aux musiques traditionnelles des États-Unis : country, hillbilly, bluegrass, western swing, et rockabilly. Nombreuses animation et restauration sur place.
Le mythe de l’ouest américain vous fascine ? Plongez dans la 4e édition de ce festival dédié aux musiques traditionnelles des États-Unis : country, hillbilly, bluegrass, western swing, et rockabilly. Concerts en continu ; village western ; marché d’exposants ; exposition véhicules de collection ; concours Miss Pin-Up ; animations enfants ; restauration sur place. .
Site du stade Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tilly American Festival
Are you fascinated by the myth of the American West? Immerse yourself in the 4th edition of this festival dedicated to traditional music from the United States: country, hillbilly, bluegrass, western swing and rockabilly. There’ll be plenty of entertainment and food available on site.
L’événement Tilly American Festival Tilly-sur-Seulles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gold Beach