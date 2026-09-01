Informations pratiques

Tilly-sur-Seulles

Tilly American Festival

Site du stade Tilly-sur-Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Le mythe de l’ouest américain vous fascine ? Plongez dans la 4e édition de ce festival dédié aux musiques traditionnelles des États-Unis : country, hillbilly, bluegrass, western swing, et rockabilly. Nombreuses animation et restauration sur place.

Le mythe de l’ouest américain vous fascine ? Plongez dans la 4e édition de ce festival dédié aux musiques traditionnelles des États-Unis : country, hillbilly, bluegrass, western swing, et rockabilly. Concerts en continu ; village western ; marché d’exposants ; exposition véhicules de collection ; concours Miss Pin-Up ; animations enfants ; restauration sur place. .

Site du stade Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tilly American Festival

Are you fascinated by the myth of the American West? Immerse yourself in the 4th edition of this festival dedicated to traditional music from the United States: country, hillbilly, bluegrass, western swing and rockabilly. There’ll be plenty of entertainment and food available on site.

L’événement Tilly American Festival Tilly-sur-Seulles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gold Beach