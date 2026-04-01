Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tim Curado  Présent !  Théâtre Frédéric Mistral Châteauneuf-le-Rouge

Tim Curado  Présent !  Théâtre Frédéric Mistral Châteauneuf-le-Rouge samedi 25 avril 2026.

Lieu : Théâtre Frédéric Mistral

Adresse : Montée de l’Eglise

Ville : 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 26 26 26

Châteauneuf-le-Rouge

Tim Curado  Présent ! 

Samedi 25 avril 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Frédéric Mistral Montée de l’Eglise Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Les clichés sur les profs sont-ils toujours d’actualité ? À l’ère du numérique, les parents arrivent-ils à suivre ? Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ? Vous avez une heure !
Tim Curado, après la parution de son livre Perles de profs et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène !

Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs !   .

Théâtre Frédéric Mistral Montée de l’Eglise Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do clichés about teachers still apply? In the digital age, can parents keep up? Are popular students still in the lead? You’ve got one hour!

L’événement Tim Curado  Présent !  Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme

À voir aussi à Chateauneuf Le Rouge (Bouches-du-Rhône)