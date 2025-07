Tim et le secret de Noël Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Tim et le secret de Noël

Mardi 23 décembre 2025 de 11h à 11h50, de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30.

3 représentations le même jour. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Spectacle jeune public présenté par la compagnie Coline.Enfants

Un fois par an, pour la nuit de Noël, les jouets s’animent et parlent juste avant l’arrivée du Père Noël. Il est bientôt onze heure, Tim attend avec impatience son cadeau, quand soudain, Mario la marionnette s’étire en bâillant…



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

