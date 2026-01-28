Tim Solac Complexe Petit Breton Pénestin Samedi 14 février, 20h30 15

Tim Solac fusionne stand-up, danse classique et hip-hop dans un spectacle unique mêlant humour et émotion autour de la quête d’identité et des différences d’âge en amour.

Drôle, dansé, sincère. Qu’est-ce que ça donne quand on mixe du stand-up, de la danse classique, du hip-hop et une bonne dose d’autodérision ? Un OVNI scénique nommé Tim Solac. Avec « Quelles Vies?! », il nous embarque dans une traversée intime et joyeusement bordélique, entre souvenirs de barres au sol, amours déraillés et absurdités du quotidien. Ce seul en scène hybride et généreux aborde, avec humour et émotion, des thèmes aussi universels que la quête d’identité, la résilience ou les différences d’âge en amour. Le tout porté par une énergie débordante, une sincérité désarmante, et quelques pas de danse qui claquent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T22:30:00.000+01:00

1

https://www.penestin.fr/decouvrir/culture/saison-culturelle-2025-2026

Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

