Tim Solac : Quelles vies ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes
Tim Solac : Quelles vies ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 19:00 –
Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public
One man show « Comédien, danseur… et si c’était vrai ? À travers 6 personnages hauts en couleur, Tim Solac nous livre un récit de vie rythmé, entre théâtre et performance physique. Un spectacle drôle et touchant sur la quête de soi, validé par une note de 9,7/10 sur Billet Réduc » Représentations du 16 au 18 avril 2026 à 19h
Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/
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