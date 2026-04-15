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Tim Solac : Quelles vies ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Tim Solac : Quelles vies ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Tim Solac : Quelles vies ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Compagnie du Café-Théâtre

Adresse : 6 Rue des Carmélites

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 19:00 –
Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public 

One man show « Comédien, danseur… et si c’était vrai ? À travers 6 personnages hauts en couleur, Tim Solac nous livre un récit de vie rythmé, entre théâtre et performance physique. Un spectacle drôle et touchant sur la quête de soi, validé par une note de 9,7/10 sur Billet Réduc » Représentations du 16 au 18 avril 2026 à 19h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/


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