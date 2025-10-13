Timbre de Mulhouse Parc des Expositions Mulhouse

Timbre de Mulhouse Parc des Expositions Mulhouse

Timbre de Mulhouse Parc des Expositions Mulhouse lundi 13 octobre 2025.

Timbre de Mulhouse Parc des Expositions Mulhouse 13 – 19 octobre Entrée Libre

La Ville de Mulhouse aura son Timbre à l’occasion de la thématique « Mulhouse, 800 ans d’histoires »

L’émission Premier Jour du Timbre aura lieu à 68100 Mulhouse, Parc des Expositions, Hall d’Accueil, 120, rue Lefèbvre, les 17 – 18 Octobre de 14 h 00 à 17 h 00 et 19 octobre 2025 de 9 h 00 à 17 h 00, présence du Créateur du Timbre Stéphane Levallois le Dimanche 19 Octobre 2025 de 9 h 00 à 12 h 00, l’accès sera gratuit.
Une Carte Maximum du Timbre de Mulhouse est en vente moyennant le prix de 2 Euros.
Le 19 Octobre 2025 de 9 h 00 à 17 h 00 se déroulera le Salon des Collectionneurs et des Passionnés « Grand Public » dans le Hall contigu moyennant une participation de soutien de 5 Euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-19T10:30:00.000+02:00

1
 clubmulticollections.leschasseursdimages@orange.fr

Parc des Expositions 120, rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse Bourtzwiller Mulhouse 68100 European Collectivity of Alsace