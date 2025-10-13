Timbre de Mulhouse Parc des Expositions Mulhouse

Timbre de Mulhouse Parc des Expositions Mulhouse 13 – 19 octobre Entrée Libre

La Ville de Mulhouse aura son Timbre à l’occasion de la thématique « Mulhouse, 800 ans d’histoires »

L’émission Premier Jour du Timbre aura lieu à 68100 Mulhouse, Parc des Expositions, Hall d’Accueil, 120, rue Lefèbvre, les 17 – 18 Octobre de 14 h 00 à 17 h 00 et 19 octobre 2025 de 9 h 00 à 17 h 00, présence du Créateur du Timbre Stéphane Levallois le Dimanche 19 Octobre 2025 de 9 h 00 à 12 h 00, l’accès sera gratuit.

Une Carte Maximum du Timbre de Mulhouse est en vente moyennant le prix de 2 Euros.

Le 19 Octobre 2025 de 9 h 00 à 17 h 00 se déroulera le Salon des Collectionneurs et des Passionnés « Grand Public » dans le Hall contigu moyennant une participation de soutien de 5 Euros.

Début : 2025-10-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00.000+02:00

clubmulticollections.leschasseursdimages@orange.fr

Parc des Expositions 120, rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse Bourtzwiller Mulhouse 68100 European Collectivity of Alsace