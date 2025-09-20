Timbre hors-programme « 70ans des TAAF » de Xavier Gorce Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Timbre hors-programme « 70ans des TAAF » de Xavier Gorce Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Timbre hors-programme « 70ans des TAAF » de Xavier Gorce 20 et 21 septembre Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Profitez de l’événement pour vous procurer le dernier timbre hors-programme « les 70 ans des TAAF » dessiné par Xavier Gorce.

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

© Xavier Gorce