Time machine | C’est de l’impro ! Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 20:30 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre sur réservation [billetterie en ligne 1 mois avant l’événement]

David Chevallier et les élèves des départements de musique ancienne, cordes, jazz et percussions restituent le travail d’improvisation mené avec le guitariste et compositeur David Chevallier durant l’année.Un voyage musical entre musique ancienne et jazz contemporain, où les styles dialoguent librement et se réinventent dans l’instant. Issu d’une famille de musiciens, David Chevallier étudie la guitare classique, puis se passionne pour la composition, l’improvisation et le jazz.Compagnon de route de jazzmen tels que Laurent Dehors ou Patrice Caratini, il fonde sa propre compagnie musicale, le SonArt, qui explore les possibilités de rencontres entre univers musicaux éloignés et s’intéresse particulièrement aux points de jonction entre musique baroque et jazz contemporain.David Chevallier sur Radio France Dans le cadre du temps fort « C’est de l’impro »

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



