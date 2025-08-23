Time To Skank (Ska – Rocksteady) La Minoterie Gardouch

Time To Skank (Ska – Rocksteady) La Minoterie Gardouch samedi 23 août 2025.

Time To Skank (Ska – Rocksteady) Samedi 23 août, 20h30 La Minoterie Haute-Garonne

Tarification solidaire : 5, 10 ou 15€ au choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-23T20:30:00 – 2025-08-23T23:00:00

Fin : 2025-08-23T20:30:00 – 2025-08-23T23:00:00

Le 23 août, on voyagera de la Jamaïque des sixties à l’Angleterre, avec une rapide escale en Californie. Au cours de l’aventure, vous croiserez un super zombie, Nelson Mandela, des gangsters, des femmes fatales, de pauvres types dépressifs… And so many rude boys !

La Minoterie 16 Quai Riquet, 31290 GARDOUCH Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.minoterie-gardouch.fr/fr/agenda-1/detail/concert-sur-le-quai-time-to-skank-ska/87336 »}]

Concert au bord du canal du Midi concert café associatif