Time to tell Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil Dordogne

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Dans ce spectacle de jonglage contemporain, avec technique, poésie et virtuosité, le circassien Martin Palisse raconte sa maladie, de celle qui asphyxie, de son incidence dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures… un portrait puissant et intime. Le metteur en scène David Gauchard, tel un sociologue ou un reporter capture la parole de Martin Palisse pour la mettre en scène en parallèle d’un acte de jonglage radical, fatiguant, endurant, lent, puissant, un acte extrêmement physique.

Ainsi la musique intérieure de Martin Palisse, sa voix, son souffle accompagnent ce parcours dans une tension permanente qui devra être explorée, dépassée par un acte physique libérateur et sauvage. Avoir recours à l’art et à la légèreté pour (sur)vivre. .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Time to tell

Sometimes things that are not chosen turn out to be interesting paths…

In this contemporary juggling show, with technique, poetry and virtuosity, circus artist Martin Palisse recounts his illness, the one that asphyxiates, and its impact on relationships with others and life choices…

German : Time to tell

Manchmal erweisen sich nicht gewählte Dinge als interessante Wege…

In dieser zeitgenössischen Jonglage-Show erzählt der Zirkusartist Martin Palisse mit Technik, Poesie und Virtuosität von seiner Krankheit, von der Krankheit, die einen ersticken lässt, von ihren Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen, auf die Lebensentscheidungen…

Italiano :

A volte le cose che non si scelgono si rivelano interessanti…

In questo spettacolo di giocoleria contemporanea, con tecnica, poesia e virtuosismo, l’artista circense Martin Palisse parla della sua malattia, la malattia che soffoca, del suo impatto sulle relazioni con gli altri e sulle scelte di vita…

Espanol : Time to tell

A veces las cosas que no se eligen resultan interesantes…

En este espectáculo de malabarismo contemporáneo, con técnica, poesía y virtuosismo, el artista de circo Martin Palisse habla de su enfermedad, la enfermedad que asfixia, su impacto en nuestras relaciones con los demás y en nuestras elecciones vitales…

