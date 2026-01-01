TIME TRACKS Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Lever de rideau : Une restitution du travail effectué de l’issue de l’atelier avec les élèves

Time Tracks est né en 2018 de la rencontre de trois musiciens issus de l’univers classique :

Christophe Saunière, Nicolas Martynciow et Guillaume Cottet-Dumoulin.

Attirés par des mondes musicaux très divers, ils font se rencontrer la harpe, la batterie, le trombone, la sacqueboute et l’euphonium pour explorer un espace de fusion de styles allant du jazz à la musique traditionnelle en passant par les musiques du monde.

Time Tracks est bien un laboratoire de création dans lequel s’expérimentent aussi les compositions personnelles avec quelques clins d’œil à la musique classique… Un concert à l’esprit libre, un programme à découvrir !

Christophe Saunière – harpe

Guillaume Cottet-Dumoulin – trombone/euphonium/sacqueboute

Nicolas Martynciow – batterie

CONCERT – DUREE : 1H

Le groupe Time Tracks est invité à présenter son programme.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il vous appartient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous :

Tout public.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



