TIME TRACKS Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
TIME TRACKS Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 21 janvier 2026.
Lever de rideau : Une restitution du travail effectué de l’issue de l’atelier avec les élèves
Time Tracks est né en 2018 de la rencontre de trois musiciens issus de l’univers classique :
Christophe Saunière, Nicolas Martynciow et Guillaume Cottet-Dumoulin.
Attirés par des mondes musicaux très divers, ils font se rencontrer la harpe, la batterie, le trombone, la sacqueboute et l’euphonium pour explorer un espace de fusion de styles allant du jazz à la musique traditionnelle en passant par les musiques du monde.
Time Tracks est bien un laboratoire de création dans lequel s’expérimentent aussi les compositions personnelles avec quelques clins d’œil à la musique classique… Un concert à l’esprit libre, un programme à découvrir !
- Christophe Saunière – harpe
- Guillaume Cottet-Dumoulin – trombone/euphonium/sacqueboute
- Nicolas Martynciow – batterie
CONCERT – DUREE : 1H
Le groupe Time Tracks est invité à présenter son programme.
Le mercredi 21 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Il vous appartient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous :
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-21T20:30:00+01:00
fin : 2026-01-21T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-21T19:30:00+02:00_2026-01-21T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire