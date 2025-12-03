Time World Kursaal Besançon

Time World

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 08:30:00

fin : 2025-12-05 19:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05

Time World est le lieu où l’on partage connaissances, expertises et points de vue. Assistez à plusieurs conférences, 4 tables rondes, des séances de dédicaces, 1 performance et 2 concerts. Un espace de convivialité sera disponible durant le weekend.

Jouer la carte de l’intersectorialité , c’est donner toutes ses chances à l’innovation. Autour d’un thème majeur, TimeWorld réunit industriels, chercheurs, universitaires et grand public pour faire le plein d’idées et démarrer de nouvelles collaborations.

TimeWorld réunit industriels, chercheurs et universitaires pour faire le plein d’idées et démarrer de nouvelles collaborations. L’événement est également ouvert au grand public qui pourra profiter de conférences, de débats et d’un concert (Quatuor Ellipsos), qui rythmeront les trois journées. La singularité de TimeWorld ? De nombreux chercheurs sont attendus en sciences fondamentales et expérimentales comme en sciences humaines et sociales. Parmi eux, Cédric Villani (mathématicien, médaille Fields) et Etienne Klein (physicien, philosophe des sciences). Ils viendront s’emparer du thème phare à travers leurs différentes expertises. Quatre aspects de la limite seront ainsi abordés. La limite mesurée fera appel aux mathématiques, à la physique, l’informatique, l’industrie… La limite dans le vivant sera questionnée à travers le prisme de la médecine, la climatologie, la géologie et l’évolution. La limite perçue sera mise en avant en cognition, psychologie, philosophie, sociologie… La limite dans l’art, quant à elle, sera observée en littérature, musique, arts plastiques, cinéma et dans les jeux. .

