Timeline grandeur nature au musée ! Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Timeline grandeur nature au musée !

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture du musée 14h30-18h

Timeline grandeur nature samedi 20 septembre à 19h, 20h15 et 21h30

Partez à la rencontre des œuvres et des personnages historiques incarnés par les bénévoles de l’association Qui que le Veuille pour pouvoir ensuite les replacer dans l’ordre chronologique sur une frise.

Jeu sur réservation par

Le formulaire en ligne, par mail ou par téléphone

En partenariat avec l’association Qui que le Veuille .

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr

