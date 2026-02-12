TimeMachine1985 • Baird Smith SUPERSONIC Paris

TIMEMACHINE1985 (22h00)

(Synthwave – Modulor – Paris, FR)

TimeMachine1985 est un groupe en pleine ascension qui puise son inspiration dans les sonorités Synthwave, Pop et Electro, tout en apportant une énergie moderne et singulière à ce mélange rétro-futuriste.

Signé chez Polydor (Universal Music France), le groupe cherche à capturer l’essence d’un monde où les souvenirs d’hier se mêlent aux émotions d’aujourd’hui.

Leur aventure a débuté avec une réinterprétation audacieuse du tube iconique « A Thousand Miles » de Vanessa Carlton, revisitée en une version Synthwave unique.

Le succès a été immédiat : une large diffusion sur les plus grandes radios françaises (Top 10 de l’airplay général radio), plus de 3 millions de streams sur les plateformes, et un contrat signé avec Polydor (Universal Music France).

Après « Disappear », leur premier single original, TimeMachine1985 s’est illustré en mars 2025 avec une reprise remarquée de « A Real Hero », popularisé par le film Drive. Leur titre « Perfect Girl, Wrong World », en featuring avec Jessie Frye, a marqué une étape décisive et conquis la scène internationale. Dans la foulée, le duo a collaboré avec le légendaire Futurecop! sur « So Far Away », présent dans son nouvel album.

TM85 à sortie son tout premier EP, « More Than Enough », le 7 novembre 2025.

https://www.deezer.com/fr/artist/179893197

BAIRD SMITH (21h00)

(Soft rock – Paris, FR)

Baird Smith est un artiste franco-américain aux influences aussi éclectiques qu’énergisantes. Nourri par The Beatles, Led Zeppelin et la musique classique, autant que par Post Malone, Bad Bunny, Buena Vista Social Club ou Daft Punk, il façonne un univers où les styles se croisent sans frontières. Amoureux des mélodies accrocheuses et des rythmes qui font bouger, il propose une pop rock dansante, sincère et moderne, taillée pour la scène et le partage.

Les 3 influences : Phoenix, Stromae, The Weeknd

https://open.spotify.com/artist/6lgiBLldrnLjKsmdwnzN2L…

Mercredi 4 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Kavinsky, Electric Youth & M83

Le mercredi 04 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

