Time’s up mythologie

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Time’s up mythologie

Largement inspiré du célèbre jeu d’ambiance. 3 manches, 3 défis à relever. Faire deviner à son équipe un personnage, lieu, objet de la mythologie grecque, en parlant librement, puis en n’utilisant qu’un seul mot, enfin, en mimant.

On vous garantit les crises de fou-rire ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Time’s up mythology

L’événement Time’s up mythologie Montargis a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS