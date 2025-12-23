Time’s up mythologie, Montargis
Time’s up mythologie, Montargis samedi 17 janvier 2026.
Time’s up mythologie
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-01-17 17:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Time’s up mythologie
Largement inspiré du célèbre jeu d’ambiance. 3 manches, 3 défis à relever. Faire deviner à son équipe un personnage, lieu, objet de la mythologie grecque, en parlant librement, puis en n’utilisant qu’un seul mot, enfin, en mimant.
On vous garantit les crises de fou-rire ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Time’s up mythology
L’événement Time’s up mythologie Montargis a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS