Timesis île forget Saint-Sébastien-sur-Loire mercredi 30 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-30 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Imaginons que la main du peintre soit un groupe d’hommes et de chevaux. Imaginons cet ensemble en mouvement, gravant sans cesse dans l’air et dans la sciure, les vestiges d’un seul corps polymorphe.Théâtre d’une étrange alchimie, gravitation insaisissable, où l’on dessine en prose poétique, avec les corps, la voix, les souffles et les silences…Suivons l’Homme, observons-le se détacher du sens commun, se rapprocher de l’inconnu d’un pas grégaire, presque animal… Tendons la joue, au souffle chaud d’un cheval qui nous salue.Volti Subito, c’est ce trait calligraphique issu du cercle. Son écriture évoque des espaces communs aux hommes et aux chevaux, ces lieux enfouis où seule la poésie orchestre…

île forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230