TimeWorld Limite, Rencontres scientifiques mondiales​ Le Kursaal Besançon

Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-05
2025-12-03
Congrès mondial sur la limite. Percevoir la complexité du monde, comprendre, s’engager et avancer. TimeWorld invite à une rencontre entre industriels, chercheurs et universitaires pour créer des liens et démarrer de nouvelles collaborations. Avec ses exposés, débats, synthèses et performances, TimeWorld partage connaissances et
points de vue. TimeWorld incite à la curiosité, l’esprit critique ainsi qu’à la pratique du débat avec une approche interdisciplinaire. .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@timeworldevent.com
