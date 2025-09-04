Timon/Titus Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-27 20:00:00

Dette is the question.

Si Shakespeare est là, si Timon d’Athènes et Titus Andronicus entrecroisent leurs textes, le but du collectif OS’O n’est vraiment pas de faire dans l’archéologie du théâtre. On est cruellement contemporain dans ce Timon/Titus ! Moins parce qu’on y assiste à l’implosion d’une famille à l’heure de l’ouverture d’un testament, que parce que David Czesienski, le metteur en scène, a ajouté à ces deux tragédies shakespeariennes, le nappage d’un texte toujours actuel sur la dette, celui de l’anthropologue américain David Graeber, Dettes, 5000 ans d’histoire.

Étrange mélange ? Mélange détonant au contraire. Ces retrouvailles familiales, où l’on cite Shakespeare et la Banque Mondiale, deviennent comme un condensé de notre monde instables, cruelles, explosives.

Le collectif OS’O reprend ici, avec force et fracas, et pour notre plus grand plaisir, son spectacle emblématique doublement primé lors du Festival Impatience 2015.

Une saga époustouflante d’énergie, une pièce drôle et saignante où tout, vraiment tout, peut arriver. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

